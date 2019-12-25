Где-то он есть: в Сеть выложили зрелищный снимок из заснеженных Карпат

Результаты снегопада в Карпатах / facebook.com/chornogora.rescue112

В среду, 25 декабря, в Карпатских горах активно начали идти снегопады. Соответствующий снимок был опубликован членами Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

По информации спасателей, что в Карпатах нынче облачно, а видимость ограничена 30 метрами. При этом ветер активно дует с западного направления со скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов по шкале Цельсия

Напомним, ранее замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня назвала даты, в которые Украину скуют морозы и завалят снега.