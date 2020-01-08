Застой или вялое реформирование: как изменилась украинская армия за 2019 год

Эксперты оценили, как изменилось состояние ВСУ, и рассказали, что ждет армию в 2020-ом / Штаб ОСС

Владимир Зеленский, победив на президентских выборах, изначально заявил о том, что готов на все, чтобы в Украине наступил мир. Но пока дипломаты и политики пытаются достичь этой цели на своем фронте (и этот процесс тянется уже пять с половиной лет), украинская армия вынуждена ежедневно противостоять боевикам "Л/ДНР" и российской армии. Соответственно, в противостоянии российской агрессии Вооруженные силы Украины играют ключевую роль.

О том, как изменилось состояние ВСУ за 2019 год, насколько они приблизились к стандартам НАТО, каково состояние техники и вооружения нашего войска на шестом году войны, насколько актуальна проблема дефицита людей для армии, как отразятся на эффективности Вооруженных сил инициативы нового политического руководства страны, в частности, об отмене призыва и военного сбора, а также как изменилось отношение власти к военнослужащим в целом, Главредспросил у военных экспертов.

ОЛЕГ ЖДАНОВ

военный эксперт, полковник запаса

Все, что происходило с украинской армией в 2019 году, я бы охарактеризовал как усиленную стагнацию. Она была связана не со сменой власти, а с неудачными кадровыми решениями. Заменив на должности начальника Генштаба ВСУ Муженко на Хомчака, мы "поменяли шило на мыло": ни один, ни другой не представил ни программу реформирования армии, ни новую модель ВСУ. К новому министру обороны Украины Загороднюку еще больше вопросов: у нас с 2017 года нет Военной доктрины, но за семь месяцев никто не удосужился хотя бы привести в порядок документацию по построению системы нацбезопасности. Он попытался высказать лишь какие-то направления реформирования ВСУ, но без конкретики – это больше напоминало партийные лозунги.

По поводу нового главы Укроборонпрома Абромавичуса пока не хочу говорить ни плохо, ни хорошо – он никак себя не показал. А назначение Мустафы Найема его замом – это шок: журналист будет заниматься вопросами обороны и безопасности целого государства! К сожалению, пока не вижу оснований ожидать, что Укроборонпром при новой власти будет менее коррупционной организацией, чем был при Порошенко.

Позитивом является то, что наш ВПК начал пытаться кое-что выдать на-гора, причем не худшего качества. Речь идет о разработках Ольхи (боеприпас для реактивной системы залпового огня Смерч) и ракеты Нептун (противокорабельная крылатая ракета), о ракетном комплексе Гром. За 2019 год наша армия существенно не усилилась новыми видами вооружения и техники. Образцы, о которых говорилось выше, находятся на финальном этапе испытаний. Если мы их увидим в оборонном заказе на 2020 год, то сможем говорить о реальной модернизации ВС. Очень остро стоит для ВСУ проблема дефицита людей. Здесь – печальная картина. Некоторые части настолько недоукомплектованы, что возникают сомнения в их боеспособности.

НАТО заинтересован в боеспособности ВСУ, так как видит в Украине буферную зону, а в ВСУ – армию, которая в случае гипотетической военной угрозы ввяжется в войну с Россией. НАТО будет помогать нам материально и морально, будет "подносить патроны", но прямого боевого столкновения с Россией – избегать. Потому у нас сохранилась и программа материальной помощи от США, и программа военно-технической помощи НАТО.

В 2020-ом вряд ли возникнут новые угрозы для Украины. Все, чем могла, Россия нас уже напугала. Статус-кво на Донбассе, скорее всего, сохранится. "Заморозка" конфликта уже произошла, возможны лишь отдельные всплески увеличения количества обстрелов. Сил и средств на масштабное наступление у России нет.

НИКОЛАЙ МАЛОМУЖ

бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

Процесс реформирования ВСУ продолжается, но не так активно, как ожидалось. К примеру, планировалось усиление войска новыми видами вооружения и техники, прежде всего, танками Оплот, однако этого не случилось. Потому не приходится говорить о том, что за 2019 год нам удалось поднять уровень войск, сформировать силы быстрого реагирования высокого технологического уровня, применить новые технологические решения, создать мощный резерв в каждом регионе на базе существующих формирований.

Однако позитивом является увеличение финансирования ВСУ, заложенное в бюджете-2020. Денег на армию выделяется достаточно, и нет необходимости в чрезмерных тратах на армию. Главное, чтобы деньги шли на целевые программы: вооружение, технику, обеспечение деятельности боевых подразделений.

Интеграция Украины в НАТО и приведение ВСУ в соответствие стандартам Альянса остаются всего лишь теорией, заметных шагов в этом направлении нет.

Новая власть выступила с рядом инициатив. Во-первых, с инициативой об отмене мобилизации и создании профессиональной армии. На мой взгляд, об этом говорить рано, по крайней мере, пока не разработано четкое видение профессиональной армии и план ее создания. Пока что мобилизация должна сохраняться, как военная подготовка кадров, владеющих нужными знаниями и навыками, понимающих, как действовать в случае той или иной угрозы. Призывников не нужно отправлять в зону боевых действий, но их нужно хорошо готовить. Отмена призыва сейчас не только нецелесообразна, но и опасна, поскольку существенно ослабит ВСУ.

Во-вторых, депутат от Слуги народа инициировал отмену военного сбора. Оборонный бюджет на 2020 году увеличен в несколько раз, по сравнению с тем периодом, когда вводился военный сбор. Объективно необходимость в военном сборе отпала. Проблемы у нас возникают потому, что эти деньги неэффективно используются: идут на второстепенные программы, либо на коррупционную деятельность. Если деньги, которые выделены на ВСУ, будут использоваться по назначению, их будет вполне достаточно. А раз так, то и военный сбор можно отменить, чтобы снять нагрузку с отдельных категорий граждан.

В 2020 году вызовы для армии и обороны в целом неизбежны, так как на нормандском саммите не было достигнуто каких-либо договоренностей, выполнение которых могло бы привести к урегулированию ситуации.

МИХАИЛ САМУСЬ

заместитель директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

За 2019 год радикальных изменений в состоянии ВСУ не произошло. Однако весь год постепенно продолжался процесс реформирования войска по ранее намеченному плану и согласно закону о нацбезопасности. Этапным моментом для армии стала смена власти, т.к. команда Зеленского заявила о новых подходах к построению и развитию армии. Прежде всего, был заявлен оборонный аудит, в соответствии с результатами которого будет формироваться новая Военная доктрина и концепция развития ВСУ.

Если судить по заявлениям руководителя оборонного направления Офиса президента господина Апаршина, то новая власть демонстрирует довольно новаторский поход в развитии ВСУ, сектора безопасности и обороны в целом. В частности, он высказался за изменение подхода в вопросе призыва в войска, считая призыв пережитком советского прошлого, и за создание профессиональной армии.

В решении вопросов перевооружения армии наблюдаются некоторые позитивные подвижки. Так, например, заканчивается рассмотрение закона о закупках, который обещает стать прорывным и создать такую систему закупок в сфере безопасности и обороны, которая будет отвечать наилучшим практикам стран НАТО. А это сразу же отразится на уровне развития оборонной промышленности и оснащении ВСУ.

Также продолжается работа над законом о разведке. Этот закон создаст условия для формирования разведывательного сообщества и разведывательных органов, которые будут отвечать стандартам НАТО. Кроме того, позитивом является продолжение сотрудничества в сфере безопасности и обороны с нашими западными партнерами: США, Канадой, Румынией, Польшей, странами Балтии, Великобританией. Важно и продолжение сотрудничества с западными странами в вопросах усиления наших систем ПРО и ПВО – их можно будет получить или купить у США, и тогда наша система ПРО сможет противостоять России.

Для нашей армии остается актуальной проблема дефицита людей, однако благодаря реформированию, о котором говорят в Офисе президента, то есть созданию профессиональной армии, мы сможем ее решить. Украине необходимо создавать профессиональную армию, отказавшись от советской философии призыва и массовой армии.

ИГОРЬ РОМАНЕНКО

генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

По моим оценкам, состояние ВСУ за 2019 год изменилось к лучшему. Зеленский и его команда иначе относятся к армии: она не используется в чисто пропагандистских целях или ради обогащения первых лиц в государстве, как это было при Порошенко.

Основная разница в подходах Порошенко и Зеленского к армии и войне состоит в том, что Зеленский всеми силами пытается добиться прекращения боевых действий. И отношение к войску у него соответствующее. Это, в частности, проявляется в том, что в 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет (3% ВВП). Пусть нынешнее повышение и не такое существенное, как хотелось бы, но эти деньги очень нужны. Хотя бы потому что сложные виды вооружения начинают исчерпывать свой ресурс, а современные виды вооружения составляют, по оптимистичным оценкам, всего 10-15%, тогда как у России – 75%.

Генштаб РФ заявил о том, что у них есть три приоритетных направления. Северное – это Арктика. Южное – Украина, "исконно русская земля", которая досталась Украине по ошибке. Это значит, что мы должны усиливать причерноморский и азовский регионы, размещать там катера и противокорабельные ракеты. Западное направление – главное для России. Это направление через Украину. Из уст российских военачальников прозвучало, что территория Беларуси рассматривается ими как территория РФ, т.е. там тоже могут действовать вооруженные силы РФ. Вытекающие отсюда для нас последствия несложно представить, учитывая, что от границы с Беларусью до Киева чуть больше ста километров…

Таким образом, на северном направлении для нас ситуация усугубилась, потому мы должны быть готовыми к нарастающей угрозе.

Для украинского войска является актуальным дефицит людей - соцпакет, предоставляющийся военнослужащим, не конкурентен, что совершенно недопустимо, учитывая, с какими рисками связана служба. Сейчас несколько выросли зарплаты, что дает надежду на перемены к лучшему. Возможно, также дело поправит и увеличенный оборонный бюджет на 2020 год.

Я не приветствую идею отмены военного сбора и отмены срочной службы (призыва) и перехода на контракт. Мы должны трезво оценивать своих соседей и должны готовить стратегический резерв для полномасштабной войны. ВСУ также постепенно реформируются и приводятся в соответствие стандартам НАТО. Стандарты НАТО, как известно, определяются специальным договором, в котором содержится более 1300 пунктов – Украина за 2019 год продвинулась на 200 пунктов.

Надежда Майная