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"Репрессии националистов": Мисс Львов на росТВ пожаловалась на преследования в Украине

27 декабря 2019, 14:50

Наталья Болюх подчеркнула, что ничего плохого в связи с россиянами не видит.

Болюх
Наталья Болюх / Фейсбук Н.Болюх

Мисс Львов-2018 Наталья Болюх, которая ранее оскандалилась фото из Москвы в компании с российским чиновником, заявила, что ее выживают из Львова.

В эфире российского пропагандистского канала 24-летняя девушка рассказала, что на родине ее якобы преследуют "националисты", которые устроили "репрессии".

Болюх поведала, что после возвращения из Москвы в родной Львов, к ней подошли мужчины и взяли за руки со словами: "Может, тебе обратно в Москву отправить?".

Она утверждает, что пыталась уйти от "преследователей", но они пошли за ней и продолжили "угрожать".

Отметим, что один из участников передачи назвал участников Революции Достоинства "агрессивными, тупыми людьми, которые представляют меньшинство и определяют будущее большинства". Причем Болюх согласилась с этим определением.

В то же время Болюх заявила, что никаких политических позиций она не высказывала, поэтому "репрессии националистов" безосновательны и добавила, что ничего плохого в связи с россиянами не видит.

Отметим, что раздувшие скандал вокруг Болюх российские пропагандисты назвали рубрику о ней "затравленная". Причем тема была анонсирована как "Украинские националисты репрессируют "Мисс Львов".

Напомним, ранее сообщалось, что победительница конкурса красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша, которая не сумела определенно ответить на вопрос, чей Крым, назвав его территорией "всех людей", резко высказалась о патриотизме.

Россия националисты преследования мисс Львов Наталья Болюх
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