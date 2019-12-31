"Задача №1": Гончарук озвучил планы на 2020 год

Ремонт дороги / Корреспондент

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук озвучил главную задачу на 2020 год. По его словам, это строительство дорог.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - отметил политик в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он отметил, что в планах построить четыре тысячи километров дорог, но политик считает, что это не предел.

"Это вопрос, насколько удастся привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в частности, с международными деньгами", - заявил Гончарук.

Кроме того, он указал, что мост в Днепре и автотрасса из Киева находится на "особом счет".

"Там есть большой участок, который уже начинается строиться. За следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить от Решетиловки до Днепра", - подытожил украинский премьер.

Как ранее сообщал Главред, в Черкассах подрядчик отремонтировал дороги, но подготовил неприятный сюрприз жителям города.