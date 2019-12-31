  1. Главная
  3. Украина

"Задача №1": Гончарук озвучил планы на 2020 год

31 декабря 2019, 16:56

Алексей Гончарук рассказал о планах Кабинета министров.

Ремонт дороги
Ремонт дороги / Корреспондент

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук озвучил главную задачу на 2020 год. По его словам, это строительство дорог.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - отметил политик в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он отметил, что в планах построить четыре тысячи километров дорог, но политик считает, что это не предел.

"Это вопрос, насколько удастся привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в частности, с международными деньгами", - заявил Гончарук.

Кроме того, он указал, что мост в Днепре и автотрасса из Киева находится на "особом счет".

"Там есть большой участок, который уже начинается строиться. За следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить от Решетиловки до Днепра", - подытожил украинский премьер.

Как ранее сообщал Главред, в Черкассах подрядчик отремонтировал дороги, но подготовил неприятный сюрприз жителям города.

видео ремонт дорог Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «"Задача №1": Гончарук озвучил планы на 2020 год». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:22
У Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обмену пленными
18:08
Заря поборется за Лигу чемпионов - президент клуба
17:59
В РФ нашли украинский след в сообщения о ложных минированиях
17:59
Оккупанты выгнали из аннексированного Крыма известного "крымнашиста"
17:51
Миллионы, иномарка и элитная недвижимость: какое наследство оставила Галина Волчек
17:41
Гороскоп на 2020 год: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомств
17:33
Знаменитый теннисист приобрел квартиру в Майами почти за 6 млн долларов
17:32
Трогательное поздравление с Новым годом 2020 пришло с передовой – видео Видео
17:30
В Якутии слепили из навоза новогоднюю фотозону с крысой: курьезные фото
17:29
В Нафтогазе уточнили, сколько газа достанется Украине после запуска Турецкого потока Видео
17:17
"Уже на месте": в Европе сказали свое слово по транзиту газа через Украину
17:12
Полякова стала на колени перед Настей Каменских и заставила Потапа ревновать Видео
17:05
Свитолина попала в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
16:56
"Задача №1": Гончарук озвучил планы на 2020 год Видео
16:56
75-летее победы и семейные традиции: обнародовано новогоднее видеообращение Путина Видео
16:36
Усик - Чисора: стало известно, где может состояться бой
16:30
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2020 Видео
16:23
Запросы в Википедии 2019: самые популярные запросы в Wikipedia
16:18
Украину поздравили с Новым годом из сугробов Антарктиды Видео
16:16
"Без доказательств": экс-"беркутовцы" сделали громкое заявленные после обмена
16:09
Агент чемпиона мира-2018 четко назвал планы клиента на будущее
16:00
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
15:53
Родители Кайи Гербер высказались о ее 26-летнем парне
15:47
"Важный сигнал": Меркель обрадовалась контракту на транзит газа через Украину
15:40
Политолог назвал вызовы, которые светят Зеленскому в 2020-м
15:39
Рояль, семейная атмосфера - Шахтер трогательно поздравил болельщиков с Новым годом Видео
15:37
Девушка Зинченко взорвала сеть горячим фото перед Новым годом
15:24
Темнокожий рабочий с Шулявского моста просит Зеленского о гражданстве
15:13
Песков раскрыл судьбу Северного потока-2 Видео
15:12
"Мост открывать": "слуга народа" потроллил Кличко в костюме Деда Мороза
15:08
Хабиб вскоре завершит карьеру - отец бойца
14:44
"Жестокий раздел Польши": Германия ткнула Путина носом в историю
14:36
"Я - главный засранец" - "Принеси мою пиццу": звезды UFC устроили перепалку в интернете
14:13
Новый разговор Зеленского и Путина: в Кремле раскрыли подробности
14:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
14:07
Динамо продлило контракт со своим легионером
14:01
Беларуси грозит прекращение поставок нефти из России
13:49
Жена Реброва разделась и поздравила всех с Новым годом
13:37
Реал готовит сумасшедший обмен звездами
13:25
Рагнарек: дата выхода, сюжет и актеры сериала на Netflix Видео
13:17
"Историческое решение принято": в Кабмине взяли курс на отказ от электричества РФ Видео
13:10
"Под носом у полиции": в Киеве разгромили, обстреляли и подожгли павильоны рынка Фото
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пакости врагов и зарождение любви
13:07
Серроне, месть Хабибу, титул BMF - президент UFC рассказал о бешеных планах Макгрегора
12:52
Имплантация зубов: в чем плюсы? новости компании
12:40
ФИФА планирует изменить футбольные правила
12:31
"За Игоря": под Киевом напали на помощника экс-нардепа
12:12
Украинцы определились, где встретить Новый год 2020 Видео
12:11
Зеленский снова поговорил с Путиным: о чем договорились
12:10
Реал согласовал контракт со своей звездой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять