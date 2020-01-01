"Поссорить украинцев и разделить их на два лагеря": экс-посол назвал цели Путина

Ян Пекло назвал главные цели Путина / Reuters

Историческая политика главы Кремля Владимира Путина полностью совпадает с исторической политикой Сталина. Его цель - "собирание земель" и дестабилизация Украины, считает бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, который ранее назвал Россию виновной в польско-украинских разногласиях.

"Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.

По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Беларусь, ведь ее возможности для маневра ограничены.

"Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки. Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол.

При этом Пекло обратил внимание на то, что высказывания Путина направлены прежде всего на граждан России, ведь в последнее время глава Кремля получил несколько чувствительных поражений, и историческая политика – единственное "оружие, которое у него осталось".

"Речь идет о сентябрьской резолюции Европарламента по поводу начала Второй мировой войны, американских санкциях за реализацию Nord Stream 2, запрете на четыре года для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, соглашении, которое вынужден был подписать "Газпром" с "Нафтогазом" в деле транзита газа", - отметил Пекло, передает Укринформ.

Читайте также75-летее победы и семейные традиции: обнародовано новогоднее видеообращение ПутинаНапомним, ранее в Германии отреагировали на слова Владимира Путина о сотрудничестве Польши и немецких нацистов в 1938 году при разделе Чехословакии. По словам посла Германии в Польше Рольфа Никеля, СССР вместе с Адольфом Гитлером делили Польшу.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова - Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши", - написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Также ранее в Польше распекли Владимира Путина из-за его высказываний о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной. В Польском институте национальной памяти обвинили российского лидера в манипуляции истории.

"Нынешние попытки России реабилитировать германо-советское соглашение 1939 года и заставить умолчать о его долгосрочных трагических последствиях - не более чем попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне. В этот особый день, когда мы отмечаем Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов, мы настоятельно призываем к тому, чтобы трагическая история стала уроком", - говорится в сообщении польского научного учреждения.