Ян Пекло назвал Россию виновной в польско-украинских разногласиях

Ян Пекло убежден, что у Украины и Польши нет проблем, кроме России / Фото: пресс-служба посольства Польши

Бывший посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Россия прилагает немало усилий для того, чтобы внести раскол в польско-украинские отношения.

"Мы видим активные усилия России вбить клин между нашими народами. И это не новость - Россия делала это всегда, еще с царских времен, (...) но между поляками и украинцами сложились не просто хорошие, а очень хорошие отношения", - сказал он в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, Польша проводит большую работу по предотвращению "разжигания ненависти". В пример Пекло привел закрытие фонда Открытый диалог Людмилы Козловской, когда было доказано его финансирование Россией.

Пекло также вспомнил случай с гастролями российского военного ансамбля Александрова, которому поляки отказали в выступлении, проявив солидарность с Украиной.

Напомним, пост посла Польши в Украине вместо Яна Пекло займет заместитель главы МИД Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Бартош Цихоцкий.