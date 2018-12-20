Противник России и Бандеры: в Польше выбрали нового посла в Украине

Новый посол принципиален в вопросах истории / Фото: Twitter/Бартош Цихоцкий

Заместитель главы МИД Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Бартош Цихоцкий может занять пост посла в Киеве.

Как сообщает Европейская правда, новый кандидат на дипломатический пост является противником агрессии России, но сторонником жесткого диалога с Украиной в вопросах истории.

Ранее в интервью он заявлял, что осуждает противоправные действия Кремля, выступает в поддержку территориальной целостности Украины, однако не видит оснований для уступок Киеву в исторических догмах.

В МИД Польши считают, что кандидатуру Цихоцкого в Украине должны воспринять, как жест уважения со стороны Варшавы, поскольку уже много лет дипломат на высоком посту занимался вопросами сотрудничества с Киевом.

Как известно, Цихоцкий получил историческое образование. Ранее он работал в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности, а в 2015-2016 годах в дипведомстве в Москве. По возвращению в Варшаву получил должность в службе разведки, а с 2017 года занимается в МИД вопросами сотрудничества со странами восточной Европы.

Напомним, посол Польши в Украине Ян Пекло должен покинуть пост 31 января 2019 года.

В СМИ появилась информация, что отзыв польского посла в Украине Яна Пекло может быть связан с его симпатиями к "бандеровцам".