"Вымираем": Савченко пожаловалась, что власти морят народ голодом / УНИАН

Бывший народный депутат Надежда Савченко пожаловалась на "процесс гниения" в Украине.

"Общество не убивают по-горячему, по-живому – кроме жертв на фронте – но общество убивают невозможным уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой соцподдержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся, такой себе процесс гниения Украины", – рассказала Савченко на 112 канале.

По ее мнению, "гниение страны даже хуже, чем горячая война, для меня – хуже".

Читайте также"Три маленькие Украины с разной ДНК": Кравчук с Савченко подискутировали о странеПри этом Савченко считает, что лучше станет, когда на территории Украины начнут жить другие народы, а "мы, конечно, немного останемся. Но что поделать, если сами не справляемся?"

В то же время экс-нардеп считает, что Киев должен "крушить своих железным кулаком", чтобы впоследствии "боялись и уважали" недоброжелатели.

Ранее Савченко потребовала выгнать Сороса из Украины. Экс-политик настаивает на запрете всех организаций, связанных с американцем.