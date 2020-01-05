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"Закройте рот": следователь ГБР вляпался в скандал в киевском аэропорту

5 января 2020, 17:32

Ирина Венедиктова принесла извинения за неэтичное поведение Тараса Заставного.

ДБР
Следователь ГБР Тарас Заставный вляпался в скандал

Врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова принесла извинения за неэтичное поведение следователя ГБР Тараса Заставного в аэропорту Киев.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, основанием послужила служебная проверка поведения Заставного в аэропорту.

"Мы формируем новый правоохранительный орган, поэтому для нас важна безупречная репутация каждого работника Бюро, а особенно следователя. Уверяем, что Бюро сделает все, чтобы подобные факты не происходили в будущем", - добавили в пресс-службе ГБР.

Поводом стало обвинение Заставного в унижении, грубом отношении к женщине и использовании своего служебного положения.

Читайте такжеКуча нарушений: Ирина Венедиктова рассказала о проблемах в ГБР при ТрубеПо словам одной из пассажирок Виктории Лапы, инцидент произошел 3 января, когда было принято решение о смене рейса.

"Замена самолета с меньшим количеством мест и, конечно, все пассажиры не помещаются в новый самолет (для справки - рейс Киев-Милан, 3 января, авиакомпания Эрнест, вылет в 15.05). В первую очередь пропускают людей с детьми или тех, у кого были забронированы конкретные места, а потом уже создается живая очередь и люди ждут, если кто-то не придет на рейс, то в порядке живой очереди их посадят на рейс. Я вместе с итальянцами, которые также ждут, стоим в живой очереди", - рассказала она в Facebook.

Лапа подчеркнула, что оказалась первой в очереди и у нее даже приняли паспорт на выдачу места в самолете.

"Но тут каким-то образом появляется следователь ГБР Киева (экс-прокурор/следователь прокуратуры.Киева) Заставный Тарас Юрьевич со своей женой/подругой/сестрой Заставной Елизаветой. Работники аэропорта ему говорят, что есть живая очередь и он уже не входит в те места, которые освободились. Он нервно названивает кому-то из ГБР, мне пытается по-хамски сказать "у меня все забронировано там в Италии на 20 дней, девушка". Потом идет звонок к работнице аэропорта от начальника аэропорта Жуляны или от какого другого начальника и у этого следователя берут паспорт и его с женщиной сажают на рейс. Я пытаюсь объяснить, что я была первая в очереди, но его женщина и он по-хамски говорят "девушка, нам нужно улететь, звоните кому хотите", - добавила она.

Она также утверждает, что сотрудник ГБР хамил ей, отвечал в грубом тоне в присутствии других пассажиров.

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"А его женщина/девушка вообще мне сказала "девушка, закройте рот"... Если бы эта пара стояла и молчала, потому что знала, что они прошли не по очереди, а "по звонку", я бы, может, не была так оскорблена. Но если люди используют свое служебное положение в личных целях и еще и так по-хамски себя ведут, то это уже другое дело. Государственное бюро расследований, прошу провести служебное расследование относительно Вашего работника Заставного Тараса Юрьевича на предмет его соответствия моральным принципам, которые он должен иметь согласно ст.14 ЗУ "О ГБР" и о возможном нарушении им присяги в соответствии со ст.14-1, в которой Заставный Тарас Юрьевич при поступлении на службу в ГБР должен был указать, что он обязуется "...быть честным, добросовестным и дисциплинированным..." – добавила Лапа.

Напомним, ранее сообщалось, что против экс-директора ГБР Романа Трубы открыли уголовное дело.

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