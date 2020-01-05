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Удалила из друзей в Facebook за неудобный вопрос: журналистка пожаловалась на Мендель

5 января 2020, 21:31

Юлия Мендель удалила Марию Жартовскую из списка своих друзей.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Главред

Журналистка Мария Жартовская заявила о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель удалила ее из друзей в соцсети Facebook.

По словам журналистки, причиной стал неудобный вопрос, который она задала Мендель по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Жартовская задала вопрос в комментариях под постом Мендель, с кем и когда в Омане запланированы встречи президента. На что пресс-секретарь посоветовала следить за новостями, после чего удалила Жартовскую из списка своих друзей.

"Спросила тут. И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook", - рассказала Жартовская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Владимир Зеленский Оман Юлия Мендель
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