"Рейс в Лондон": пилот МАУ рассказал о роковой случайности

Крушение самолета МАУ в Иране / Фото ISNA

На разбившемся в Иране самолете МАУ должен был быть другой состав пилотов. Одного из летчиков в последний момент отправили по другому маршруту.

"Я должен был лететь рейсом вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон", – рассказал мужчина, представившейся Артемом в эфире Вікна Новини на телеканале СТБ

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При этом он отметил, что видел экипаж разбившегося рейса прямо перед вылетом.

"Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоены. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне", – поделился воспоминаниями Артем.

Как ранее сообщал Главред, супруга погибшего при крушении самолета МАУ в Иране пилота Владимира Гапоненко отговаривала его от этого рейса.