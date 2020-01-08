"Или я, или никто": жена погибшего пилота МАУ рассказала о последнем разговоре с мужем

Крушение самолета МАУ в Иране / Фото ISNA

Супруга погибшего при крушении самолета МАУ в Иране пилота Владимира Гапоненко рассказала, что узнала о трагедии из новостей. По словам Екатерины Гапоненко, представители авиакомпании связались с ней только в 10:00.

"Узнала я об этом из новостей утром. Когда проснулась и прочитала новости. И поняла, что эта новость касается моего мужа. Авиакомпания позвонила мне только в 10:00, звонили из Профсоюза. Они предложили мне моральную помощь, спросили, нужна ли материальная помощь, нужна ли встреча мне. Официальной информации мне больше не приходило, к сожалению", - сообщила женщина в комментарии телеканалу NEWSONE.

При этом она отметила, что многие коллегии ее мужа, а также близкие постоянно звонят.

"К сожалению, руководство авиакомпании до сих пор не перезвонило. Хотя я этот звонок жду больше всего. Он для меня очень важен. Мне это нужно, во-первых, чтобы официально подтвердили его гибель. И дали более детальные объяснения. Я хочу узнать все от них, а не из новостей", - указала жена погибшего пилота.

Кроме того, она рассказала, что просила мужа уточнить информацию о рейсе перед вылетом.

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"Он не имел права говорить, что-нибудь на эту тему. Поэтому перед рейсом мы это не обсуждали (ситуацию в Иране – ред.). Я ему сказала, чтобы он перезвонил в авиакомпанию и уточнил, точно ли у него есть рейс. А он ответил: "Рейс стоит. Командировка есть. Я полечу". Я ему сказала, позвони на работу и скажи, что ты не хочешь лететь. А он ответил: "Я не имею права. Или я, или никто больше", - заявила Екатерина Гапоненко.

Также вдова поделилась воспоминанием о знакомстве с супругом. По ее словам, он жил авиацией и не представлял свою жизнь без полетов.

Стоит отметить, что у Владимира Гапоненко осталось двое детей.

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших пассажиров самолета МАУ были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании.