"Пошел в небо": в Сети появилось архивное фото погибшего в Иране пилота МАУ

Пилот Владимир Гапоненко с семьей / Ekaterina Gaponenko / FB

Друг погибшего командира экипажа самолета МАУ в Иране Владимира Гапоненко обнародовал детское фото. По его словам, Гапоненко с детства мечтал стать пилотом.

"Беззаботное детство. Тогда мы еще не знали, кто кем станет и где будет жить. Кто-то станет известным юристом, а кто-то инженером. Кто-то водителем, а кто-то одним из лучших пилотов страны... Не важно, кто кем станет и где будет жить, потому что главное – чтобы жили... Вчера (8 января, - ред.) один из этих мальчишек привычно пошел в небо и... остался там навсегда", – написал Александр Мазур в Facebook.

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При этом он отметил, что погибший пилот был командиром с детства.

"Вовка мечтал быть пилотом с детства и стал им! Он был командиром с детства и таким остался до последнего своего вздоха! Спасибо, друг! Помню, как ты защищал меня в детстве! Знаю, что так же ты спасал свой экипаж и всех пассажиров", – поделился воспоминанием мужчина.

Как ранее сообщал Главред, супруга погибшего при крушении самолета МАУ в Иране пилота Владимира Гапоненко рассказала, что узнала о трагедии из новостей.