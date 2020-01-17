Политолог назвал два пути развития ситуации с отставкой Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

Даже невзирая на то, что Алексей Гончарук самолично подал в отставку, уже в ближайшее время может появиться новая волна компромата на него.

Такую мнения придерживается глава Центра политических исследований "Пента" и известный политолог Владимир Фесенко, сообщает Сегодня.

Комментируя отставку Гончарука, эксперт рассказал, что подача заявления президенту Зеленскому - неприемлемая манипуляция.

"Что значит, пусть президент передает в Верховную Раду? Он что, передатчик? В вопросе отставки президент не нужен! То есть, мотив понятен, это – акт лояльности президенту, команде. Но то, как Гончарук действует, только ухудшает свою ситуацию. И вопрос, почему он так действует. Тем более, что по некоторым данным он встречался с Владимиром Зеленским и получил его поддержку накануне. То есть формально не было никаких намерений увольнять премьера у президента. Но зачем тогда этот публичный демарш?" – заявил Фесенко

По мнению эксперта, в дальнейшем ситуация с отставкой Гончарука будет развиваться, скорее всего, по двум путям.

"Первая – может быть новый компромат. То есть уже не все разговоры выложены, могут быть выложены еще. И могут быть проблемы более серьезные. Вторая версия: за отставку Гончарука выступает глава Офиса президента. Ну мы знаем, что Богдан публично высказывался критически в адрес Гончарука. Вот и сейчас, Богдан считает, что раз Гончарук хочет уходить, пусть уходит", – подытожил он.

Напомним, ранее, утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что подал заявление о отставке - из-за вспыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его бесед с высшими чиновниками страны.