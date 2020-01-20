Эксперт рассказал, стоил ли Трампу опасаться импичмента

Дональд Трамп / УНИАН

Тарас Чорновил, известный и авторитетный политический аналитик, в комментарии для Главреда оценил вероятность того, что президент США Дональд Трамп покинет свой пост в результате процедуры импичмента.

"Вероятность того, что Трамп покинет свой пост в результате процедуры импичмента, крайне мала. Скорее, для Трампа эпопея с импичментом – сплошной "плюс". Во-первых, Трамп соскочил с болезненной для него темы связей с Россией. Как известно, поднимался вопрос о возможных агентурных связях Трампа с Россией и его возможной вербовке российскими спецслужбами. Если бы развивалась эта тема, тогда бы и вероятность импичмента Трампа была бы велика, и для республиканцев это стало бы весьма болезненным, так как они в большей мере, нежели демократы, видят в России стратегического врага", - заявил он.

Читайте такжеИмпичмент Трампу: Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате СШАПо мнению Чорновила, тот факт, что в разрезе импичмента активно муссируется украинская тема, вполне способен по итогу спасти президентскую карьеру Трампа.

"Рейгановское" крыло Республиканской партии не могло бы выступить в поддержку даже своего президента, республиканца, в случае, если бы рассматривалось такое предательство. Появление украинской тематики для Трампа стало спасением. Наша страна не является стратегическим участником мировой политики и рассматривается как маргинальный фактор. Для американских избирателей все, касающееся Украины – это маргинальный вопрос, потому на "украинском материале" завершить процедуру импичмента Трампа будет невозможно. Ведь если игра касается "страны третьего сорта", а не ключевого государства – снимается острота причины", - рассказал эксперт

Далее, как утверждает Чорновил, ситуация с импичментом сплотила вокруг Трампа значительные силы Республиканской партии - и это при том, что его репутация среди однопартийцев далека от идеальной.

"Во-вторых, в сложившейся ситуации республиканцы, среди которых далеко не все являются симпатиками Трампа, мобилизовались и сплотились вокруг него – теперь они воспринимают процедуру импичмента, как атаку демократов не персонально на Трампа, а на Республиканскую партию в целом. В-третьих, у демократов попросту не хватит голосов за то, чтобы объявить импичмент Трампу. Так что процедура импичмента Трампа ничем не закончится", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее в США на сайте Just Security "засветили" документы по задержке военной помощи Украине, которую и вменяют Дональду Трампу во время слушаний по импичменте.