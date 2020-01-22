Сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем соборности Украины.

В своем обращении глава государства подчеркнул: чтобы быть сильными, нужно стать едиными, а для того, чтобы стать едиными, надо быть сильными.

Президент напомнил, что 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы - воссоединение в единую, независимую страну и ее провозглашение деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 на Софийской площади в Киеве.

"Сбылись вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины", - процитировал он Акт Воссоединения.

По словам Зеленского, история учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу - только вместе мы сильны: "Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся: "А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться?".

Глава государства уверен, что в современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии, ведь есть еще и ценности: "Которые приемлемы для каждого уголка Украины. И по каким в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты".

Он отметил, что это ценности добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности.

"Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу", - уверен президент.

"Я - украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции", - добавил Зеленский.