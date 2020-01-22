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"Выставлю коньяк": Ляшко поманил украинцев выпивкой в обмен на сниженные платежки

22 января 2020, 10:00

Олег Ляшко занялся любимым делом - троллингом. В этот раз досталось премьеру Алексею Гончаруку.

Ляшко
Олег Ляшко / УНИАН

Скандальный украинский политик Олег Ляшко пообещал подарить бутылку качественного коньяка тому украинцу, который предоставит ему копию коммунальной платежки со сниженными тарифами.

Соответствующее видеообращение глава Радикальной партии опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня увидел такую новость странную. Премьер-министр отчитался, что уже 104 города в Украине на 30% снизили стоимость коммунальных платежей. Я сейчас обращаюсь к этим людям, которым снизили стоимость коммунальных платежей. Пришлите платежку, покажите мне новую платежку. Я выставлю бутылку коньяка, хорошего коньяка, тому, кому на 30% снизили стоимость коммуналки по сравнению с прошлым годом", – сказал Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о том, почему для украинцев зимой 2019/2020 цена на газ в платежках уменьшится, а также дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без импорта "голубого топлива" из России.

коньяк Олег Ляшко коммунальные платежки Алексей Гончарук
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