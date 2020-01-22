"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП

Виталий Пясецкий оборонял ДАП с 13 по 19 января 2015 года

Во время атак на Донецкий аэропорт кремлевские наемники использовали гранаты с газом. Об этом рассказал бывший младший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталий Пясецкий.

Виталий оборонял ДАП с 13 по 19 января 2015 года. По его словам, за эти дни он несколько раз смирялся с тем, что погибнет. Бои происходили на ультракоротких дистанциях. Пясецкий рассказал об одном из самых страшных моментов, который произошел днем 16 января – тогда началась газовая атака.

"Мы стояли на посту, когда боевики пошли на штурм. 15 числа они заняли верхние этажи, причем направленным подрывом пробили дырки в потолке (…) И вдруг увидели дым. Решили, что нас закидывают дымовыми шашками. А потом началось. Лицо заливали слезы и сопли, у кого-то открылась рвота, кашель такой — кажется, что сейчас разорвутся легкие. Люди просто корчились на полу. И вот тут началась паника - никто не знал и не понимал, что делать. Я стянул шапку, наплевал на нее и прислонил к лицу. Хоть какая-то защита…", - рассказал бывший военный Фактам.

Пясецкий вспомнил о еще одном инциденте, который произошел во время обороны Донецкого аэропорта 14 января. По его словам, тогда сепаратисты находились на втором этаже и в подвале. А украинские бойцы — между ними.

"14 числа я слышал, как кто-то с кавказским акцентом кричал: "Эй, хохол, выходи. Сейчас мы с тобой покурим, а потом я тебя резать буду". Позже, когда нас немножко зажали в углу терминала, а из подвала (перед нашим постом был спуск в подвал) постоянно кидали гранаты (они не могли выйти и стрелять прямо по нам, потому что получили бы ответ, поэтому кошмарили именно так), кричали уже с конкретно русским говором: "Что, с… ки, думаете живыми отсюда выйдете? Вы еще все здесь отстраивать будете", - рассказал "киборг".

Напомним, 20 января президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти защитников Донецкого аэропорта. Возле здания Минобороны в Киеве также собрались родственники бойцов.

Ранее генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, сказал, что за Донецкий аэропорт шли ожесточенные бои, поскольку объект был "костью" в горле российского командования и сепаратистов.

Как известно, оборона ДАП продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года. В период с 18 по 21 января 2015 в результате подрыва террористами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.