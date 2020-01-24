Бородянский рассказал, как хотят наказывать журналистов за дезинформацию

Владимир Бородянский / УНИАН

Глава Минкульта Владимир Бородянский рассказал, как будут наказывать журналистов по новому закону про дезинформацию. В частности, он пообещал, что тюрьма им не грозит, а вот на общественно-полезных работах они вполне могут оказаться.

Бородянсий отметил, что уголовная ответственность будет наступать после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации.

"То есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - пояснил министр в эфире программы Политклуб с Виталием Портниковым на Эспрессо.TV.

Если будут зафиксированы три таких случая в течение года, то наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - Главред). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить", - резюмировал Бородянский.

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Напомним, ранее законопроект о дезинформации, а также баснословные зарплаты топ-чиновников резко прокомментировал народный депутат из фракции партии Слуга народа Максим Бужанский.

Также проект закона о дезинформации подвергся критике со стороны главы НСЖУ Сергея Томиленко. По его словам, вместо реальных приоритетов - бороться с российской пропагандой и антиукраинскими фейками - в Минкульте в проекте Закона о борьбе с дезинформацией сосредотачиваются на жестком регулировании профессиональной деятельности украинских журналистов.