"Швырял лопату в детей": на Киевщине священник оскорбил и выгнал из церкви мать погибшего "киборга"

Надежда Попович / УНИАН

На Киевщине священник бывшей УПЦ МП устроил скандал и в оскорбительном тоне выгнал из церкви семью "киборга" Дениса Поповича, погибшего в боях за Донецкий аэропорт в Донбассе.

Соответствующее заявление сделала мать военнослужащего Надежда в интервью порталу Армiя.Inform.

Женщина с малолетними внуками пришла в храм, чтобы заказать поминальную службу для сына. Но священник категорически отказался, выгнал семейство Поповичей "под забор" и швырнул в ее внуков лопату. Покойного Дениса священник, ничтоже сумняшеся, назвал "братоубийцей".

"Раньше я не понимала разницы между патриархатом [...]. Главное – вера в Бога. А церковь – лишь место, куда можно прийти за духовным воодушевлением. Сейчас же, когда наша семья для священника – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника", – негодующе высказалась Надежда.

Денис Попович (позывной "Денди") нес службу в должности гранатометчика в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дикая утка". Он погиб 22 января 2015 года - в неравном бою против БТРа боевиков. Попович похоронен в родном селе Морозовка, что на Киевщине.

Напомним, ранее бывший младший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталий Пясецкий рассказал, что во время атак на Донецкий аэропорт россияне и террористы использовали гранаты с газом.

