"Водитель зассал": стало известно о судьбе не выключившего российский сериал шофера автобуса

Ярина Чорногуз рассказала о конфликте с водителем автобуса / Фейсбук Я.Чорногуз

Водитель автобуса, который отказался выключить российский сериал в салоне и высадил на дороге волонтершу Ярину Чорногуз и ее подругу, будет уволен.

Как рассказали в компании-перевозчике Винев, инцидент произошел 27 января в автобусе, который направлялся из Луцка в Киев, а пострадавшим пассажирам компенсируют стоимость билетов.

"Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень обидно и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", – сказал представитель компании Громадському.

В свою очередь лидер движения С14 Сергей Мазур заявил о том, что он вместе с единомышленниками хотел организовать скандальному водителю "теплый прием" в Киеве.

Читайте также"Я е*ал вас, льготников, в рот": в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД

"Автобус так и не приехал. Водитель, выгнавший Ярину Черногуз и ее подругу, почему-то по-мужски зассал. Зато фирма извинилась. Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все. Слава своего героя еще догонит. Не сегодня, так завтра. Мир тесен", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Буковине чиновница оскорбила ветерана АТО.