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"Слуга народа" на Лексусе устроила аварию в Николаеве - СМИ

28 января 2020, 14:10

В Николаеве нардеп на выходных устроила ДТП, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Ирина Аллахвердиева устроила ДТП - Новости Николаева
Ирина Аллахвердиева устроила ДТП, узнали журналисты / Скриншот с novosti-n.org

В воскресенье, 26 января, в Николаеве нардеп от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа устроила аварию, обошлось без пострадавших. 

В ДТП попала Ирина Аллахвердиева, пишет Новости N.

По данным издания, народная избранница за рулем авто Lexus NХ 200 пыталась заехать в парковочный карман, не пропустила другую машину - Mazda 323, и столкнулась с ней.

"…За перекрестком с ул. Адмирала Макарова депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения... совершать маневр водитель Лексуса начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda…", - отмечается в материале.

В результате столкновения иномарки повреждены. Издание показала фотографии, на которых Lexus и Mazda запечатлены после столкновения. На снимках видно, что Lexus въехал в левую переднюю часть Mazda.

Журналисты узнали, что Ирина Аллахвердиева устроила ДТП - Новости Николаева
Ирина Аллахвердиева устроила ДТП, узнали журналисты / novosti-n.org
Журналисты узнали, что Ирина Аллахвердиева устроила ДТП - Новости Николаева
Ирина Аллахвердиева устроила ДТП, узнали журналисты / novosti-n.org

Ранее Ирина Аллахвердиева стала объектом пристального внимания журналистов - СМИ писали, что народная избранница выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci, которая стоит около 2 тысяч долларов.

ДТП новости Николаева Слуга народа Ирина Аллахвердиева
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