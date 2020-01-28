Готовьте головы и лопаты: синоптик предостерег о сложностях и какабяках

Синоптик предостерег о сложностях и какабяках / УНИАН

Погода в Украине 29 января резко ухудшится, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Активные атмосферные фронты принесут в украинские регионы дожди и кое-где налипание мокрого снега. Неприятностей из-за мокрого снега стоит опасаться западным областям, а также Винницкой и Житомирской.

Ветер южного направления усилится до штормовых порывов.

Термометры покажут днем от 0 до +4 градусов в среднем, на юге – до +8 градусов, а в Крыму – даже до +10 градусов.

Погода в Киеве завтра также переменится к худшему. К вечеру ожидается дождь, который, вероятно, перейдет в мокрый снег. Ветер усилится, а температура – понизится до 0+2 градуса.

"Словом, погода завтра имеет все шансы получить категорию какабяки. Подготовьте головы, лопаты, автомобили…" – посоветовала Диденко.

Ранее синоптик дал точный прогноз погоды в Украине до конца января. По его словам, Украину притрусит снегом.

Также глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. Вот по его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет.