Погода в Украине до конца января: синоптик дал точный прогноз

Украину притрусит снегом.
Погода в Украине в конце января будет больше похожа на раннюю весну - в большинстве областей, за исключением 27 числа, ожидается мокрый снег либо дождь, при этом днем температура воздуха будет с плюсом. Такой прогноз погоды дал синоптик Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 27 января
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Осадки синоптик не прогнозирует. Ночью и утром в западных и центральных областях местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 ° мороза, в Карпатах 4-9 ° ниже нуля. Днем воздух прогреется до 1-6 ° тепла.
Погода в Киеве также будет с переменной облачностью и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-2 ° мороза, днем столбики термометров поднимутся до 3-5 ° тепла. В Киевской области - ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.
Прогноз погоды на 28 - 29 января
Во вторник в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье, а также в среду, 29 января, в Украине синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег. В Карпатах и на Закарпатье ночью 29 января ожидаются значительные осадки.
Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в южных областях будет еще теплее - воздух прогреется до 5-10 ° тепла. Температура воздуха в Карпатах ночью и днем составит 1-6 ° мороза.
Погода в Киеве и области во вторник и среду будет облачной. 28 января - без осадков, днем 29 января синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем 29 января местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.
Прогноз погоды на 30-31 января
К концу текущей недели в южных областях Украины синоптик не прогнозирует значительные осадки. На остальной территории ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составить от 3° тепла до 3° мороза, днем столбики термометров покажут 0-6 ° тепла. В Карпатах ожидается снег, температура воздуха ночью 5-10° мороза, днем - 2-7° мороза.
Погода в Киеве и области будет сырой, ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем столбики термометров поднимутся до 5° тепла.
Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала, что что погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой.
Как сообщал Главред, ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет. А вот во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух. Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.