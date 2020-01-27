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Погода в Украине до конца января: синоптик дал точный прогноз

27 января 2020, 10:14

Украину притрусит снегом.

погода
Днем температура воздуха будет плюсовая, обещает синоптик / УНИАН

Погода в Украине в конце января будет больше похожа на раннюю весну - в большинстве областей, за исключением 27 числа, ожидается мокрый снег либо дождь, при этом днем температура воздуха будет с плюсом. Такой прогноз погоды дал синоптик Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 27 января 

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Осадки синоптик не прогнозирует.  Ночью и утром в западных и центральных областях местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 ° мороза, в Карпатах 4-9 ° ниже нуля. Днем воздух прогреется до 1-6 ° тепла. 

Погода в Киеве также будет с переменной облачностью и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-2 ° мороза, днем столбики термометров поднимутся до ​​3-5 ° тепла. В Киевской области - ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 27 января 
Прогноз погоды на 27 января  / Фото meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 - 29 января 

Во вторник в южных, большинстве центральных, днем ​​также в восточных областях и на Закарпатье, а также в среду, 29 января, в Украине синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег. В Карпатах и ​​на Закарпатье ночью 29 января ожидаются значительные осадки. 

Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в южных областях будет еще теплее - воздух прогреется до 5-10 ° тепла. Температура воздуха в Карпатах ночью и днем составит ​​1-6 ° мороза.

Погода в Киеве и области во вторник и среду будет облачной. 28 января - без осадков, днем ​​29 января синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​29 января местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 28 января 
Прогноз погоды на 28 января  / Фото meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 29 января 
Прогноз погоды на 29 января  / Фото meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30-31 января

К концу текущей недели в южных областях Украины синоптик не прогнозирует значительные осадки. На остальной территории ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составить от 3° тепла до 3° мороза, днем столбики термометров покажут ​​0-6 ° тепла. В Карпатах ожидается снег, температура воздуха ночью 5-10° мороза, днем ​​- 2-7° мороза.

Погода в Киеве и области будет сырой, ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​столбики термометров поднимутся до 5° тепла.

Прогноз погоды на 30 января 
Прогноз погоды на 30 января  / Фото meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 31 января 
Прогноз погоды на 31 января  / Фото meteo.gov.ua

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала, что что погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой.

Как сообщал Главред, ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет. А вот во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух. Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

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