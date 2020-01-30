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Укроборонпром показательно расстрелял новый БТР-4

30 января 2020, 22:33

На госпредприятии отчитались о проведении испытаний.

  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома
  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома
  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома
  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома
  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома
  • Расстреляли БТР-4 Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова 30 января провело испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, специалисты проверили пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров.

Эксперты утверждают, что во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони. Тщательно проверяли сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных из броневой стали и поставленных в конце 2019 года.

Во время испытаний бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета был расстрелян БТР-4. Результат показал, что оба типа соединений выдержали обстрел пулями и не были пробиты. В Укроборонпроме отчитались, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопулевой стойкости сварных соединений.

Также было установлено, как можно удешевить производство корпуса БТР. Как отмечают специалисты, наплавка не влияет на бронестойкость БТР, поэтому производителю будут рекомендовать исключить из конструкторской документации данный тип работ.

Как ранее сообщалось, в Сети опубликовали видео новых украинских бронетранспортеров БТР-4 Буцефал, которые покрылись трещинами.

Напомним, в Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР Буцефал.

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