Киев ждут легендарные лужи и опасности для метеопатов – синоптик

Погода в Киеве обещает легендарные лужи и опасности для метеопатов – синоптик / 1zoom.ru

Погода в Украине на выходных будет дождливой – но теплой. Киевлян так и вовсе ожидают грандиозные лужи.

Синоптик Наталья Диденко советует не забывать зонты и водонепроницаемую обувь на этих выходных.

"В Киеве начало февраля будет с периодическими дождями и порывистым ветром с запада… Легендарная миргородская лужа по сравнению с некоторыми столичными межасфальтовыми водоемами – жалкая мини-лужа", – сообщила она у себя в Telegram.

Погода в Киеве 1 февраля 2020 обещает потепление до +6 градусов. Прогноз погоды для Киева на 2 февраля сулит уже до +8 градусов.

При этом Диденко советует на этих выходных "не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов".

Читайте такжеСтиснет голову и мысли: как помочь себе при магнитных бурях 3-5 февраляОт себя добавим, что метеорологическую ситуацию могут усугубить еще и магнитные бури в феврале 2020, симптомы которых начнут ощущаться едва ли не с первых дней месяца.

Напомним, погода в Украине в целом в первые пару дней февраля воздух прогреется до +10 градусов, а в воскресенье местами даже до +13 градусов. Только в Сумской и Харьковской областях будет немного прохладнее: там дожди даже могут переходить в мокрый снег. Детальнее читайте в нашем материале "Ощущение весны": синоптик сказала, когда в Украине ждать +13.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала точный прогноз, какой будет погода в феврале 2020. По ее словам, в целом зима 2020 необычно теплая.