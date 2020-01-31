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Жуткий коронавирус: Гончарук приказал срочно готовиться к эвакуации

31 января 2020, 21:11

Премьер Украины обратился с просьбой оперативно организовать эвакуацию украинцев из Китая.

Гончарук
Гончарук распорядился провести эвакуацию украинцев из Китая / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук дал важное поручение МИДу Украины, спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Министерству инфраструктуры из за жуткого вируса из Китая.

В частности, он поручил оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан нашей страны из Китая из-за вспышки очень опасного нового типа коронавируса, который распространяется по миру из китайской провинции Ухань с декабря прошлого года. 

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий Минздрава по недопущению заноса вируса и распространение его на территории Украины", - написал Гончарук в Тelegram.

По его словам, МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

Коронавирус это

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию.

По данным портала gisanddata.maps (по состоянию на утро 31 января), 14 случаев заболевания подтверждено в Таиланде, 12 - в Гонконге, 11 - в Японии, 10 - в Сингапуре, 9 - в Австралии и на Тайване,  8 - в Малайзии, 7 - в Макао, 6 - в Южной Корее и США, 5 - во Франции, 4 -  в Германии и ОАЭ, 3 - в Канаде, 2 - Италия и Вьетнам, по одному - в Камбодже, Непале, Финляндии на Шри-Ланке, на Филиппинах и в Индии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. Отмечается, что общее число зараженных составляет 9776 человек.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Отметим, что по состоянию на 31 января в Украине опасного коронавируса, к счастью, не зарегистрировано.

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