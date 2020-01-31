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Зона риска: в СНБО рассказали, кто может первый подхватить коронавирус в Украине

31 января 2020, 23:28

Секретарь СНБО рассказал что первыми заболеть жутким вирусом в Украине могут пограничники.

Данилов
Данилов рассказал, кто рискует первым заболеть коронавирусом в Украине / УНИАН

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) рассказали, кто находится в зоне риска из-за возможности занесения в Украину жуткого нового типа коронавируса из Китая.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, первыми рискуют заразиться украинские пограничники, которые встречают самолеты с эвакуированными из Китая украинцами.

В данный момент известно, что сотрудникам погранслужбы  уже передали специальные препараты для поддержания иммунитета.

"У нас есть сегодня зона риска в отношении пограничников, которые встречают на границе всех, кто въезжает в страну. К нам обратилась одна из фармацевтических компаний и предложила не лекарства, а препараты, которые поддерживают иммунную систему. Этот препарат был передан пограничникам для того, чтобы они немножко поддерживали себя. Это не есть лекарство", - заявил Данилов.

Коронавирус это

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию.

По данным портала gisanddata.maps (по состоянию на утро 31 января), 14 случаев заболевания подтверждено в Таиланде, 12 - в Гонконге, 11 - в Японии, 10 - в Сингапуре, 9 - в Австралии и на Тайване,  8 - в Малайзии, 7 - в Макао, 6 - в Южной Корее и США, 5 - во Франции, 4 -  в Германии и ОАЭ, 3 - в Канаде, 2 - Италия и Вьетнам, по одному - в Камбодже, Непале, Финляндии на Шри-Ланке, на Филиппинах и в Индии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. Отмечается, что общее число зараженных составляет 9776 человек.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

По состоянию на 31 января в Украине опасного коронавируса, к счастью, не зарегистрировано.

В пятницу, 31 января, премьер Алексей Гончарук дал поучение срочно готовится к эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса.

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