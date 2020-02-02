Рейтинг Зеленского: политолог назвал реальную цифру

Владимир Зеленский имеет рейтинг не больше 15% / УНИАН

Реальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не превышает 15%, все остальные цифры - не более, чем манипуляции. Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации будущего Олег Соскин.

По словам эксперта, объективные замеры рейтингов политиков в стране отсутствуют, а все украинские социологические компании и так страдали продажностью и необъективностью, а сегодня их фактически нет.

"Кроме того, Зеленскому помогает удерживаться тотальный захват всех ветвей власти. Он контролирует СБУ, Офис прокурора, судейский корпус, Раду и все другие структуры. Плюс – идет травля свободы слова и уничтожение всех независимых ресурсов. СМИ боятся пикнуть что-либо против Зеленского, дабы не начались репрессии против них под видом борьбы с коррупцией", - заявил Соскин во время чата на Главреде.

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Напомним, результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют о том, что первые шаги деятельности главы украинского государства Владимира Зеленского и его команды позитивно оценили 62% граждан Украины. При этом 24% высказались в негативном ключе в отношении первых шагов работы президента и его команды. Отметим, по сравнению с августом, эта оценка увеличилась в два раза.