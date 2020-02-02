"Не здороваюсь": прокурор по делу Майдана поведал о том, как игнорирует коллег

Прокурор по делу Майдана не здоровается с коллегами / УНИАН

Прокурор Алексей Донской, который 6 лет расследовал дело о расстрелах на Институтской в ​​2014 году, и которого вывели из процесса в ходе обмена бывших беркутовцев, заявил, что он не здоровается с вновь назначенными коллегами-прокурорами и не подает им руку.

По словам Донского, он понять не может, как с точки зрения закона, так и чисто по-человечески, факта назначения новых прокуроров, которые зашли в процесс именно в ходе обмена бывших беркутовцев.

"Могу только сказать относительно тех коллег, которые зашли в процесс. Я этого не понял ни с законной точки зрения, ни с чисто человеческой. Этим людям я руку не подаю и не здороваюсь с ними, хотя они до сих пор работают в подразделении, в котором работаю и я", - отметил Донской.

При этом Донской подчеркнул, что решение отпустить бывших беркутовцев негативно отразилось на имидже Офиса генпрокурора, хотя с самим генеральным прокурором этот вопрос он не обсуждал.

В то же время прокурор уточнил, что старается сделать все, чтобы потерпевшие не имели вопросов к его работе и Офису генпрокурора.

"Я оцениваю для себя это так, что должен работать и выполнять с достоинством на должном уровне ту работу, которая мне поручена, где я являюсь процессуальным руководителем, или представляю обвинения. Чтобы у пострадавших не было никаких вопросов ни ко мне, ни к стороне обвинения в целом, ни к Офису генерального прокурора", - добавил Донской, передает Громадське.

Напомним, ранее сообщалось, в дело о расстрелах протестующих во время Евромайдана вернули предыдущий состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова. Соответствующее решение во вторник, 28 января, принял генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.", - говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы" в Facebook.