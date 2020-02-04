Депутаты снизили ренту за добычу янтаря

Янтарь отныне нужно добывать в рамках закона / Facebook/Арсена Авакова

Депутат ы Верховной Рады большинством голосов поддержали во втором чтении законопроект №2241, который предусматривает уменьшение ренты на добычу янтаря с 25% до 10%.

Как сообщается на официальном сайте парламента, решение поддержали 290 нардепов.

"Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Документ также предусматривает переходный период до конца 2020 года. В течение нынешнего года за добычу нужно будет платить не 10% стоимости янтаря, а 5%. А затем до конца следующего года рента составит 8%.

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Как известно, ранее Рада поддержала закон об урегулировании добычи янтаря. Документ устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку через электронные аукционы ProZorro. Также прописан механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области, замешаных в "янтарных схемах". Он потребовал уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов полиции и главу СБУ в Житомирской области.

Также ранее Сергей Князев пояснил Зеленскому, почему полиция не может пресечь копателей янтаря. Глава Нацполиции заявил, что полиция и Нацгвардия не могут справиться с янтарной мафией без изменения уголовного кодекса.