Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина

Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задержанному на взятке в 2,5 млн гривен сотруднику Кабинета министров не место в органах государственной власти, поэтому он благодарен оперативникам за хорошую работу.

"... оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с ГБР задержали начальника управления Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2 миллионов гривен.

Госслужащего и его посредника задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - написал Гончарук в Facebook.

Премьер напомнил, что в октябре 2019 года на базе Нацполиции был создан Департамент стратегических расследований. Его специалисты должны работать для снижения уровня преступности по всей территории Украины. Сейчас они отличились и успешной борьбой с топ-коррупционерами.

"Благодарен оперативникам ДСР за слаженную и профессиональную работу. Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти", - резюмировал он.

Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки. Чиновник через посредника требовал от бизнесмена откат в размере 2.5 миллионов гривен.

Ранее Главред сообщал, что чиновник ДФС и его посредник также попались на крупной взятке. Делки предложили "решить вопросы" о возврате изъятого имущества и закрыть уголовное производство.