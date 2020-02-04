  1. Главная
  3. Украина

Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина

4 февраля 2020, 22:32

Глава правительства констатировал, что таким сотрудникам не место в его команде.

Гончарук
Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задержанному на взятке в 2,5 млн гривен сотруднику Кабинета министров не место в органах государственной власти, поэтому он благодарен оперативникам за хорошую работу.

"... оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с ГБР задержали начальника управления Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2 миллионов гривен.

Госслужащего и его посредника задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - написал Гончарук в Facebook.

Премьер напомнил, что в октябре 2019 года на базе Нацполиции был создан Департамент стратегических расследований. Его специалисты должны работать для снижения уровня преступности по всей территории Украины. Сейчас они отличились и успешной борьбой с топ-коррупционерами.

"Благодарен оперативникам ДСР за слаженную и профессиональную работу. Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти", - резюмировал он.

Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки. Чиновник через посредника требовал от бизнесмена откат в размере 2.5 миллионов гривен.

Ранее Главред сообщал, что чиновник ДФС и его посредник также попались на крупной взятке. Делки предложили "решить вопросы" о возврате изъятого имущества и закрыть уголовное производство. 

премьер-министр нацполиция Кабинет Министров взятка. задержание Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:00
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото
22:50
Приказали закрыть рот: в Китае запугивали врача, который первым обнаружил коронавирус
22:40
Похотливый отпуск: на Филиппинах туристы занялись сексом и "плюнули" на полицию
22:32
Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина
22:30
Одруження наосліп 6 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
22:17
Жуткая авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран выдвинули Ирану жестий ультиматум
22:00
Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым – СМИ
21:33
Грозит до 10 лет: чиновник Кабмина попался на крупном "откате"
21:28
Экс-посол Польши в Украине пожаловался на увольнение президенту
21:13
"Не вышли в плюс": Брагар шокировал очередным "перлом" о фильмах Видео
20:52
В ПЦУ исключили патриарха Филарета из Синода
20:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог Видео
20:30
Новосад гневно отреагировала на фотожабу с Киану Ривзом в учебнике по истории
20:30
Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
20:29
Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ
20:05
Сидите дома: спасатели обратились к водителям с важным предупреждением
19:54
Макрон обвинил РФ в искажении истории Второй мировой войны
19:34
Депутаты снизили ренту за добычу янтаря
19:32
"Свободная страна": Эрдоган объяснил свой возглас "Слава Украине!"
19:01
Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса Видео
19:01
"Обдурилово": перепись Дубилета "пересчитали" и назвали фальсификацией
18:52
Автор пояснил, как в учебнике по истории появился мем с Киану Ривзом
18:35
Окрашивание клубничный блонд 2020 - самые модные оттенки, советы и фото Фото
18:13
США введут очередные санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt
18:12
В Украине силовики получили доступ к банковской тайне Видео
18:05
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
17:58
Переписка Кивы с "Жириком": политтехнолог потроллил нардепа фотожабой с Путиным Видео
17:35
В учебнике по истории Украины напечатали фотожабу с Киану Ривзом
17:31
Укрпочта не сможет конкурировать с Нафтогазом, Оржель фантазирует - эксперт
17:07
Названо важное свойство настоящего масла Видео
17:06
"Обосрался, мразь": сваливший в "рашу" Гиркин не признал вину в деле МН17
16:59
"Действовать будет, как царь": как будут спасать рейтинг Зеленского – эксперт Видео
16:33
Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма
16:31
Дела хуже, чем в России и Уругвае: сколько украинцы тратят на еду
16:29
Зачем хозяин региона Эрдоган приезжал в Украину мнение
16:24
Эксперт спрогнозировал, оправдаются ли планы Украины на турецкий газ
16:08
"Нацистский вскрик": Поклонскую напугало обращение Эрдогана к бойцам ВСУ Видео
16:01
"Взасос целуются, а нас ругают": Лукашенко распек Москву из-за США
15:57
"Пожизненно бесплатные перелеты": украинка приняла роды в самолете Qatar Airlines
15:45
В Киеве на Оболони найдена мертвой девушка, опубликованы фото 18+ Фото
15:38
У Шэннен Доэрти нашли рак
15:29
В Минздраве рассказали, где украинцы рискуют подхватить новый коронавирус
15:26
"Кнопочный телефон, е*аный рукоблуд": у Жириновского опровергли переписку с Кивой
15:15
WhatsApp перестал работать: в чем проблема и что делать
15:04
В январе Газпром раскошелился на полмиллиарда долларов за транзит газа – Нафтогаз
14:59
10 выводов из встречи Зеленского и Эрдогана мнение
14:57
"Очень большой, массовый": Пристайко рассказал о новом обмене пленными Видео
14:55
День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить Фото Видео
14:35
Эксперт рассказала об украшениях для чая Видео
14:34
И богатые плачут: $29 млн премий топам Нафтогаза зависли на волоске Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять