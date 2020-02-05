Эпидемия гриппа в Украине: дети оказались под угрозой

Грипп шагает по Украине / gorod-uspeha.com

За минувшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели порядка 260 тысяч человек, при этом на сто тысяч населения фиксируется 682 заболевших, что на 43% превышает эпидемиологический порог в среднем по стране

"За прошедшую неделю (27 января - 2 февраля) на ОРВИ заболели 260 000 871 человек, из них 67,8% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине", - сообщает пресс-служба Министра здравоохранения.

Уточняется, что эпидпорог превышен по всей стране, однако различные области демонстрируют иную интенсивность.

"Только в городе Киев, Черниговской, Харьковской и Луганской областях не превышен эпидемический порог", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что для паники нет оснований и превышение эпидпорога не является показателем масштабной эпидемии гриппа в стране. По словам специалистов, в зимнее время года традиционно наблюдается подобная интенсивность вирусных заболеваний.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции - ред.) в 30 из 95 образцов материалов определены вирусы гриппа: 18 - типа А (Н1) pdm09, 12 - типа А, а не субтипирован", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, в Украине на следующей неделе должны появиться тест-системы для выявления коронавирусной инфекции 2019-nCoV, заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress.