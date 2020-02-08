"Президент мира": Зеленский похвастался после встречи с папой Франциском

Владимир Зеленский и папа Франциск / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встречи с папой Франциском. По его словам, главной темой беседы был мир.

"Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

При этом глава украинского государства отметил, что спустя два месяца после саммита "нормандской четверки" в Париже, но до переговоров в Берлине состоялась эта встреча.

Стоит отметить, что на встречу с папой Франциском приехала и супруга президента Украины Елена Зеленская. Она надела черный костюм из удлиненной прямой юбки и жакета с баской. При этом она подчеркнула талию тонким ремешком. Волосы первой леди собраны в пучок и повязаны платком в тон костюма. В качестве обуви Зеленская выбрала лодочки на шпильке в тон костюму.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.