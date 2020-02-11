Российский политолог спрогнозировал статус "Л/ДНР"

"ЛНР" и "ДНР" светит приднестровский статус "черной дыры", спрогнозировал политолог / УНИАН

Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" светит судьба непризнанного Приднестровья.

"Л/ДНР" ждет приднестровский статус "черной дыры", спрогнозировал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник полагает, что люди будут стремиться покинуть захваченную часть Донбасса.

"Другой вопрос - каким будет статус "ДНР" и "ЛНР". Хотя тут, мне кажется, все тоже достаточно прозрачно: эти территории будут с приднестровским статусом "черной дыры", откуда люди будут стремиться уехать", - сказал Орешник.

Ранее австрийский дипломат, бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик развеял миф российской пропаганды о Донбассе.

Сайдик заявил, что в Минских соглашениях об урегулировании ситуации на части востока украинского государства нет пункта о предоставлении территорий автономии, но есть норма об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации.