Российский политолог спрогнозировал статус "Л/ДНР"

Люди будут стремиться уехать с захваченной части востока Украины, считает эксперт.
Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" светит судьба непризнанного Приднестровья.
"Л/ДНР" ждет приднестровский статус "черной дыры", спрогнозировал эксперт во время чата на Главреде.
Собеседник полагает, что люди будут стремиться покинуть захваченную часть Донбасса.
"Другой вопрос - каким будет статус "ДНР" и "ЛНР". Хотя тут, мне кажется, все тоже достаточно прозрачно: эти территории будут с приднестровским статусом "черной дыры", откуда люди будут стремиться уехать", - сказал Орешник.
Ранее австрийский дипломат, бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик развеял миф российской пропаганды о Донбассе.
Сайдик заявил, что в Минских соглашениях об урегулировании ситуации на части востока украинского государства нет пункта о предоставлении территорий автономии, но есть норма об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.