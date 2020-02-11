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Российский политолог спрогнозировал статус "Л/ДНР"

11 февраля 2020, 18:10

Люди будут стремиться уехать с захваченной части востока Украины, считает эксперт.

Политолог спрогнозировал, что
"ЛНР" и "ДНР" светит приднестровский статус "черной дыры", спрогнозировал политолог / УНИАН

Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" светит судьба непризнанного Приднестровья.

"Л/ДНР" ждет приднестровский статус "черной дыры", спрогнозировал эксперт во время чата на Главреде. 

Собеседник полагает, что люди будут стремиться покинуть захваченную часть Донбасса.

"Другой вопрос - каким будет статус "ДНР" и "ЛНР". Хотя тут, мне кажется, все тоже достаточно прозрачно: эти территории будут с приднестровским статусом "черной дыры", откуда люди будут стремиться уехать", - сказал Орешник.

Ранее австрийский дипломат, бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик развеял миф российской пропаганды о Донбассе

Сайдик заявил, что в Минских соглашениях об урегулировании ситуации на части востока украинского государства нет пункта о предоставлении территорий автономии, но есть норма об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

статус Дмитрий Орешкин новости Донбасса
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