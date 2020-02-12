Киев должен поговорить с "ДНР" и "ЛНР" о контроле за границей - Песков

Песков посоветовал Киеву поговорить с "ЛНР" и "ДНР" / УНИАН

Украина должна обсуждать с представителями самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" тему возвращения контроля за участком украинско-российской границы на Донбассе, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который ранее отметил, что в Кремле готовы покупать украинскую воду для Крыма.

"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Путина особо отметил, что они "будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей".

В то же время в соцсетях слова Пескова наделали шума.

"Там нет "республик", не кривляйся, оккупант", - высказался некто в Сети.

"Опять эта херь началась. Ну сказали уже один раз честно ... ну мы, оружие наше, офицеры наши, деньги наши ... и опять :( их там нет ! мы не мы !", - пишет Игорь Богданов.

"А можно и не обсуждать, а просто занять: все эти "армии ЛДНР" стоят пару-тройку дней наступления ВСУ. Но ведь опять "заблудятся" десантники из Пскова, танкисты из Улан-Удэ и морпехи из Северодвинска", - отметил Евгений Полтавцев.

Читайте такжеВода в обмен на Донбасс: Арахамия озвучил условие компромисса с РоссиейНапомним, ранее новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о возможности проведения выборов на оккупированной территории Донбасса осенью 2020 года.

Сменщик Андрея Богдана на должности главы ОП отметил во время брифинга 12 февраля, что выборы на Донбассе смогут пройти только тогда, когда на этой территории не будет иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, а контроль над границей вновь перейдет к Украине.

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – сказал Ермак.