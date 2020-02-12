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"Пусть идет воюет": в Мариуполе разгорелся скандал из-за статуса УБД

12 февраля 2020, 15:52

Женщина-кондуктор пыталась выгнать украинского бойца из автобуса.

ВСУ
ВСУ / УНИАН

В Мариуполе разгорелся скандал из-за украинского военного. Так, мужчина, имея статус УБД, хотел воспользоваться своим право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

По данным местного издания 0629, инцидент произошел 11 февраля в маршрутном автобусе №112. На одной из остановок зашел мужчина и предъявил кондуктору удостоверение, которое дает ему право на бесплатный проезд.

В свою очередь, кондуктор стала возмущаться, кричать и пыталась выгнать пассажира из транспорта. При этом она заявила, что он может подождать другой транспорт, потому что "УБДшников стало слишком много".

Другие пассажира стали защищать бойца, но кондуктор заявила, что ему нечего делать в городе.

"Пусть идет воюет тогда", - закричала женщина.

Как ранее сообщал Главред, в Киевской области в Белой Церкви водитель маршрутки отказался пускать первым в салон участника боевых действий, ссылаясь на "плохую примету".

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