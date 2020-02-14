В Украине придумали нововведения для молодых родителей: что изменилось

Дети. Иллюстративное фото / УНИАН

В Украине запустили услугу єМалятко, в которой предусмотрены несколько полезных функций для будущих / молодых родителей.

Как заявляют чиновники, все такие отцы и матери будут тратить 20 минут вместо двух недель на получения десятка государственных услуг, связанных с рождением детей. В среднем получение услуг по одному заявлению через єМалятко позволяет избавиться от посещения одиннадцати инстанций и заполнения тридцати семи документов.

"Сегодня в столице заработала комплексная услуга єМалятко - сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту. Киев - пятый город, где с нового года новоиспеченные родители могут по одному заявлению непосредственно в родильном доме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению младенца. На очереди – еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца", – заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, ранее в Украине запустили приложение Дія. По словам президента Владимира Зеленского, данное приложение один из способов внедрения программы "Государство в смартфоне" и с помощью него государственные органы смогут предоставлять украинцам услуги онлайн.