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Политолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого

18 февраля 2020, 13:10

По мнению политолога, внезапную широкомасштабную атаку на украинских бойцов можно легко объяснить с позиций Кремля

Война, Донбасс
Россияне на Донбассе / Reuters

Известный политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.

Как утверждает Бондаренко, на данный момент, ни Банковая, ни особенно Кремль не готовы к проведению нового саммита в Нормандском формате уже весной 2020-го.

"Потому что реально на сегодня понятно, что стороны просто к ней не готовы. Россия, еще начиная с декабря, неформально об этом говорила, причем звучало это на разных уровнях. Украина хотела бы этой встречи, особенно в лице Зеленского и Ермака. И как бы это не звучало цинично, но где-то в своих офисах аплодируют приверженцы Порошенко, так как они прекрасно понимают, что все происходящее играет против Зеленского", - подытожил он.

Напомним, ранним утром во вторник, 18 февраля российские военные вместе с боевиками совершили широкомасштабную атаку на позиции ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе. Причем было использовано запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 120 миллиметров, а также крупнокалиберных пулеметов.

По имеющимся ныне данным, в результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, а еще четверо получили ранения различной тяжести. Как поздне сообщил со ссылкой на свои источники журналист Юрий Бутусов, российская штурмовая группа под прикрытием артиллерии захватила одну из передовых украинских позиций в т.н. "серой зоне". 

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