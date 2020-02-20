"Боялась травли": украинка сделала громкое заявление об эвакуации граждан из Китая

Украинка отказалась уехать из Китая из-за боязни травли / facebook.com/zelenskiy95

В Китае с декабря прошлого года бушует опасный коронавирус нового типа. Сегодня самолет с эвакуированными гражданами Украины приземлился на родине, но Кристина Раду отказалась от поездки домой.

По словам украинки, которая живет в китайском городе Ичан, закрытом уже почти месяц на карантин, она не вернулась в Украину, потому что боялась травли, пишет iod.media.

"Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в родной стране из-за травли", — сказала она.

Также украинка заявила, что очень огорчена всем происходящим в Украине.

"Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах… Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели — ничем не больны", — сказала она.

Также она заверила, что чувствует себя в Китае в безопасности.

"Меры безопасности беспрецедентные".

"Тут больше нет ребят из моего города. И дома будет тоже самое — просто травля: „Ты — больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают. Извините, конечно, правда, накипело. Поэтому я и не полетела. Это связано только с этим", — сказала она.

Эвакуация украинцев из Китая

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.