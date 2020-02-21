Забияка за рулем: в Одессе водитель маршрутки отлупил женщину и мужчину

Маршрутка в Одессе / скриншот из видео

В Одессе водитель маршрутного автобуса избил мужчину, помогавшему женщине с десткой коляской подняться в транспорт.

Сам пострадавший рассказал журналистам, водитель накинулся на него с кулаками безо всяких объяснений и повредил ему нос.

Известно, что драка произошла на маршруте №190 на остановке "Итальянский бульвар". Кроме того, водитель-забияка ударил и женщину, потерявшую сознанию. Пока ее приводили в сознание, он быстро покинул место инцидента.

В фирме-перевозчика отмалчивались и не ищут злоумышленника, хотя драка случилась еще месяц назад.

Напомним, ранее в Белгороде-Днестровском Одесской области провалился под землю маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры.

До этого в Одессе в баре на проспекте Добровольского произошла кровавая драка с поножовщиной.