Забияка за рулем: в Одессе водитель маршрутки отлупил женщину и мужчину

Сразу после избиения водитель мгновенно покинул маршрутку.
В Одессе водитель маршрутного автобуса избил мужчину, помогавшему женщине с десткой коляской подняться в транспорт.
Сам пострадавший рассказал журналистам, водитель накинулся на него с кулаками безо всяких объяснений и повредил ему нос.
Известно, что драка произошла на маршруте №190 на остановке "Итальянский бульвар". Кроме того, водитель-забияка ударил и женщину, потерявшую сознанию. Пока ее приводили в сознание, он быстро покинул место инцидента.
В фирме-перевозчика отмалчивались и не ищут злоумышленника, хотя драка случилась еще месяц назад.
Напомним, ранее в Белгороде-Днестровском Одесской области провалился под землю маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры.
До этого в Одессе в баре на проспекте Добровольского произошла кровавая драка с поножовщиной.