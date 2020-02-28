Стало известно, будет ли эвакуация украинцев из Италии

Авиационное сообщение с Италией открыто / Reuters

Украина пока что не планирует эвакуировать наших соотечественников из Италии, в которой зафиксировали вспышку коронавируса covid-19. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол в Итальянской республике Евгений Перелыгин.

По его словам, по состоянию на сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю, поэтому любой украинец, который захочет покинуть эту страну, может это сделать. При этом можно воспользоваться не только самолетом, но и сотней автобусных маршрутов.

"Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе и в Украину", - заявил Перелыгин в эфире программы Право на владу на 1+1.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае необходимости эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена.

"Действительно сегодня в Италии много граждан Украины. Мы имеем понимание, что люди обязательно будут в таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах", - сказал он.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 28 февраля число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 655 человек. Кроме того, зафиксированы 17 смертей.

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Читайте такжеПережить коронавирус: украинцы узнали, кто в зоне рискаКак сообщал Главред, в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Болезнь подхватила девушка, которая несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. Сначала украинка пару дней чувствовала слабость, поэтому в сопровождении родителей вечером 26 февраля отправилась в больницу. На данный момент девушка находится в одиночной палате под наблюдением врачей. Ее семья и все, кто с ней контактировал – на карантине.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скаленцкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом, который распространяется по миру с декабря прошлого года из Китая.