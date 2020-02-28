Эвакуированным из Уханя под роспись запретили общаться со СМИ

В Новых Санжарах не ждут журналистов / reuters

Проживающим в обсервации в санатории Новых Санжар украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусной инфекцией Уханя, заставили подписать документ, в котором был прописан запрет давать комментарии сотрудникам СМИ.

Как сообщает Слідство.Info, документ называется Добровольное согласие лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мер.

Украинцев заставили подписать бумаги, в которых указано, что их осведомили о ходе и последствиях заболевания вируса. Также уточнили о необходимости соблюдать режим пребывания в карантине и немедленно сообщать медикам о недомогании или жалобах на здоровье.

Журналисты обнаружили, что в документе есть пункт, в котором указывается, что эвакуированным гражданам запрещено общаться со СМИ.

"Обязуюсь соблюдать режим пребывания в обсерваторе, в том числе немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия во время пребывания в обсерваторе, исключить прямые контакты с другими лицами, а также любые контакты со средствами массовой информации", — говорится в тексте.

Одна из эвакуированных отметила, что документ украинцы получили еще в Ухане до посадки в самолет. По словам девушки, он являлся своеобразным билетом из Китая в Украину. Этот документ подписали абсолютно все, кто находится сейчас в санатории Новых Санжар.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в комментарии журналистам не стала отрицать, что эвакуированным запретили общение со СМИ. Она добавила, что такое письменное соглашение было одобрено правительственным оперативным штабом.

"Мы планировали и прописывали его (запрет на общение со СМИ — ред.) в "согласии" только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стримах, скайп-интервью и т.п. может быть также нечаянно протранслирована информация о безопасности", — пояснил глава Центра общественного здоровья я Минздрава Игорь Кузин.

В свою очередь глава Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что в тексте документа не определены санкции в отношении нарушителей, поэтому о принуждении речь не идет. Он подчеркнул, что, если человек подписал такой документ, значит добровольно согласился на прописанные там условия.

Как ранее сообщалось, в Румынии (в районе Арджеш) жители с вилами и топорами вышли на митинги против эвакуации своих соотечественников из охваченных эпидемией коронавируса стран.

Напомним, на минувшей неделе в городке Новые Санжары (Полтавщина) местные жители активно протестовали против доставки в местный Медицинский центр МВД Украины своих сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины (и группы иностранцев). Протесты быстро переросли в стычки с полицией и броски в автобусы, на которых везли людей, камней.

Позднее глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Китая украинцам в карантине и провести вместе с ними две недели.