В Одессе священники ПЦУ и УПЦ КП устроили в храме мордобой: эпичное видео

Сторонники УПЦ КП и ПЦУ решают конфликт кулаками / Фото: скриншот

В Одессе храме Рождества Христова Православной Церкви Украины священнослужители и прихожане устроили массовую драку.

В потасовку перерос конфликт, который продолжается уже полтора года. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

В храме, расположенном на улице Пастера, собрались группы прихожан, которые поддерживают разные стороны конфликта. Сначала проблему решали словесной перепалкой, а затем в ход пошли кулаки. В драку ввязали и священники, которые после нескольких ударов оказались на полу.

Конфликт возник из-за ссоры бывшего и нынешнего настоятелей храма. До 2019 года церковь относилась к УПЦ КП, а после получения томоса перешла в ПЦУ. Однако местный священник не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом и приходом.

После резонансной драки священника вообще отстранили от службы в церкви "до полного покаяния и исправления". На его строну стал почетный патриарх Филарет и своим "указом" вернул ему должность. После решения иерарха в храме периодически возникают ссоры и попытки "штурма" и захвата имущества священниками ПЦУ и УПЦ КП.

Как ранее сообщалось, почетный патриарх Филарет отныне исключен из рядов Синода Православной церкви Украины.

Ранее патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Также Филарет обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с требованием.