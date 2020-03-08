Дело на 150 тысяч: и.о. директора ГБР решила засудить журналистов

Ирина Венедиктова / @dbr.gov.ua

Временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подала иск к изданию Украинская правда и Центра противодействия коррупции о защите чести и достоинства.

Дело касается статьи, опубликованной на УП Спрут Авакова Как временный министр наращивает свое влияние в силовом блоке.

В своем сообщении в Facebook Венедиктова сообщила, что сумма иска составляет 150 тысяч гривен от каждого ответчика. В случае признания судом любой суммы бенефициаром "должны стать те, на кого не хватает внимания и средств государства".

Она утверждает, что в опубликованной статье утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности. В частности, речь идет о том, что муж Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР, а также что Руслан Бирюков был назначен на должность советника главы ГБР благодаря мужу Венедиктовой.

"Определяю социальную цель: показать, что врать должно стать экономически невыгодным и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью", - добавила врио директора ГБР.

Пользователи в Сети бурно отреагировали на обращение Венедиктовой в суд:

"Ирина Валентиновна, судиться - законное право любого человека! Но ваш адвокат должен был напомнить вам, что вы, как субъект властных полномочий, в таких исках не можете просить компенсацию, а имеете право лишь на опровержение недостоверной информации! (Ст. 31 Закона Украины "Об информации.) Ну и еще один момент: адвокат в шапке иска не должен указывать свои паспортные данные, ему достаточно указать номер свидетельства! Согласно реестра, ваш адвокат получила адвокатское свидетельство лишь в июле 2019 года! Ей, наверное, простительно...", "В этом посте прекрасно все) Даже януковичи не додумывались подавать в суд на интернет СМИ) Зеленые большевики даже в этом их хотят переплюнуть) Ну-ну, верной дорогой идете, товарищи) Я думаю конец будет аналогичный)", "Шановна!Коли Ви,нарешті, займетеся своїми прямими обов'язками?", "А еще интересно как всякие ватные троли и ватные аксакалы типа лукаш в коментариях горячо поддерживают сие действие) Очень хорошо видно кому это выгодно и кто просто в экстазе от таких действий нынешних властей)", "А коли на ригів подасте до суду? Антикорупційні видання на які ви подаєте до суду, чесно заробили свої гроші, а Медведчук, Лукаш і опзжшники накрали гроші у людей, тому саме у них треба забирати на благодійність. Чи ви всіх корупціонерів посадили вже, що розважаєтесь цькуванням порядних людей?", "Судитися з журналістами - це останнє, що потрібно для політика, який думає про майбутнє", отметим, что на этот комментарий журналиста Виктора Шлинчака Венедиктова ответила: "Я же не политик и в политику не играю".

Напомним, ранее Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов.