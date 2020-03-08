"Масла вообще нет": Зеленский рассказал о жестких переговорах с Путиным

Владимир Зеленский вел переговоры с Владимиром Путиным в Париже / Reuters

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Как подчеркнул глава государства в интервью The Guardian, переговоры с российским коллегой идут "очень сложно и тяжело".

"Знаете, говорят: идет как по маслу? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", — сказал Зеленский.

По его словам, хотя переговоры проходят сложно, Украине все же удалось "разморозить ситуацию", добившись проведения "нормандского формата" спустя три года и вернув в рамках обмена с Россией 111 человек.

Читайте такжеДаже не мечтайте об уходе Путина, он будет сидеть до самой смертиПо мнению Зеленского, Россия и Украина могли бы стать партнерами, и он сам "хотел бы быть свидетелем этого не через сто лет". В то же время украинский лидер отметил, что он "не чувствует" Путина как партнера.

Ранее Зеленский напомнил Путину о судьбе тоталитарных режимов и рассказал о смене власти в РФ.

Напомним, Зеленский заявил о том, что у Путина есть не более года на то, чтобы окончить войну на Донбассе. По его словам, он может договориться о сделке с Путиным ради окончания войны на востоке Украины.

Недавно Путин заявил о том, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной. При этом глава России отметил, что после нормандской встречи позиция главы Украины немного изменилась.