"Пэдро, дайте поциенту камеру": в Сети обсуждают возвращение Порошенко из Испании

Порошенко вернулся в Украину / скриншот из видео

Пятый президент Украины, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко вернулся в Украину поздно ночью 14 марта.

По информации, Порошенко прилетел в аэропорт Борисполь из Испании, где лечился. Вместе с ним прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в масках.

Возле Зала официальных делегаций с Порошенко попытались заговорить журналисты, но он отказался отвечать на вопросы.

После этого Порошенко сел за руль Мерседеса и уехал в сопровождении охранников, передает Страна.

Отметим, в комментариях под видео пользователи Сети пишут, что сейчас у Порошенко появится отмазка не ходить на допросы, так как он вернулся из Испании, где свирепствует коронавирус.

"Щас у этого животного парашки будет отмазка на три недели, не ходить на допросы, типа карантин.....", - пишет пользователь Сети.

"Место одиночное тебя ждёт для карантина, Пэдро!! Ждём приезда санитаров за тобой!!", - добавила Анчик Коваль.

"Туда, сюда. Не*уй шастать! Заразу разносить. Дайте поциенту уже камеру", - добавил еще один пользователь Сети.

"Он забыл, что в Испании вирус! И сиганул обратно)) Теперь - в карантин. В палату с решётками", - считает Рената Бедро.

Читайте также"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИНапомним, Петр Порошенко 8 марта уехал из Украины в Испанию, в связи с чем пропустил очередной допрос в ГБР.

Однако заявление президента Украины Владимира Зеленский о закрытии авиасообщения с 17 марта заставило Порошенко пересмотреть свои планы и срочно вернуться, сообщило издание Страна со ссылкой на источники в партии Европейская солидарность.