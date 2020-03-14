Порошенко из-за заявления Зеленского срочно возвращается в Украину - СМИ

Порошенко из-за слов Зеленского возвращается в Украину / УНИАН

Пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко 8 марта уехал из Украины в Испанию, в связи с чем пропустил очередной допрос в ГБР.

Однако заявление президента Украины Владимира Зеленский о закрытии авиасообщения с 17 марта заставило Порошенко пересмотреть свои планы и срочно вернуться, сообщает Страна со ссылкой на источники в партии Европейская солидарность.

Также стало известно, что бывший гарант ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник. И должен был там пробыть еще как минимум неделю.

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", - заявил источник.

Читайте такжеМеры ограничений из-за коронавируса будут еще жестче: Аваков озвучил деталиНапомним, в пятницу, 13 марта, в 9:00 в Государственном бюро расследований должен был состояться допрос бывшего президента Петра Порошенко, однако в ГБР он сегодня не появился. Адвокаты Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей.

По данным источников в Европейской солидарности, экс-гарант вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Также ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко может выехать из Украины, чтобы избежать ареста после увольнения Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора. Якобы команда экс-президента рассматривает два варианта – выезд Порошенко на лечение или выезд из-за политических преследований.