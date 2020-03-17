Министром экономики Украины стал топ-менеджер из агросектора

Игорь Петрашко стал новым министром экономики Украины / Фото: dsnews.ua

Во время внеочередного заседания 17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение министром развития экономики и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Кандидата на этот пост представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За назначение Петрашко отдали свои голоса 243 народных избранника. Он был единственным кандидатом на эту должность. Во время своего выступления Петрашко пообещал заниматься дерегуляцией и остановить падение промпроизводства.

Игорь Петрашко - что о нем известно

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

С 1996 года Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг. В последние годы Петрашко работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

Напомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.

Кроме того, во вторник Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу. За законопроект №3219 отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.