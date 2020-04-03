Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил

Степанов рассказал о внезапном бизнесе своей супруги / УНИАН

Супруга министра охраны здоровья Украины Максима Степанова в день его назначения на высокий пост открыла фирму Бестздрав. Наталья Степанова по документам является владелицей данной компании.

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре предприятий и организаций. 30 марта Наталья самостоятельно зарегистрировала фирму по адресу поселок Авангард Овидиопольского района Одесской области.

Уставной фонд компании жены министра составляет 1,5 млн. гривен. Согласно планам, в диапазоне деятельности нового предприятия - деятельность лечебных учреждений, торговля в специализированных магазинах медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями. Также данная компания может заниматься специализированной медпрактикой и оказывать услуги по уходу за больными.

Читайте такжеМаксим Степанов: биография и все, что известно о новом министре здравоохраненияПосле появления слухов в обществе и связанным с этом резонанса Степанов в Facebook подтвердил, что его супруга открыла частное предприятие.

"Цель одна - предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, ведь имеет совсем другой профиль", - написал министр.

По словам Степанова, планы построить онкологическую клинику были реализованы еще в 2009 году, вкладывать в нее инвесторы будут собственные средства.

"Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра, являются личными сбережениями моими и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свою декларацию. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе - преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине!" - написал он.

Степанов заявил, что является представителем династии врачей, поэтому близко и давно знаком с этой профессией, то есть пообещал проявить особую заботу о медиках.

Как ранее сообщалось, новый глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в первом после назначения обращении к соотечественникам заявил о готовности противостоять эпидемии коронавируса и продолжать реформу медицины.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на вечернем внеочередном заседании назначила нового министра здравоохранения - "портфель" получил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. "За" проголосовали 246 народных избранников.